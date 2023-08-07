Федун назвал «Спартак» сильнейшей командой РПЛ: «Мантра о чемпионстве остается постоянной»

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун ответил «СЭ» на вопрос о том, когда можно будет рассуждать о возможном чемпионстве красно-белых.

«Все говорят о чемпионстве? Знаете, эта мантра остается постоянной. Для того, чтобы сказать насколько это реально, надо дождаться 20 августа. Пока, тьфу-тьфу-тьфу, понятно, что команда намного сильнее, чем соперники по качеству и подбору игроков», — сказал Федун «СЭ».

После 3 туров РПЛ-2023/24 «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице с 9 очками.

В последний раз красно-белые становились чемпионами России в сезоне-2016/17.