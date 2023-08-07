Президент «Сочи» Ротенберг считает, что команда играет лучше, несмотря на поражения

Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался об игре команды на старте сезона.

«В любом поражении можно найти те факторы, которые могут привести к победе. Их мы и будем искать, чтобы победить в следующий раз. Игра у нас, как видите, гораздо лучше, чем была. Поэтому не надо расстраиваться», — цитирует Ротенберга ТАСС.

«Сочи» набрал три очка в трех стартовых турах РПЛ. Команда Дмитрия Хохлова обыграла «Балтику» (2:0) и уступила «Краснодару» (0:2) и «Ахмату» (1:2).