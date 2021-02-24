Федун рассказал, когда будут известны детали трансфера Промеса

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, когда будут раскрыты детали по трансферу Квинси Промеса.

«Все детали по Промесу будут на пресс-конференции», — заявил «СЭ» Федун.

Сегодня, 24 февраля, «Спартак» официально объявил о возвращении голландского нападающего Квинси Промеса. Голландец перейдет по полноценному трансферу, красно-белые заплатят за него 8,5 миллиона евро. Сумма с учетом бонусов может вырасти до 11 миллионов.

В этом сезоне форвард провел за амстердамцев 25 матчей, отметившись 6 голами и 1 результативной передачей.

(Владимир Пушкарев)