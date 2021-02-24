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«Привет». Промес обратился к болельщикам «Спартака»

18:52
Квинси Промес. Фото ФК «Спартак»
Квинси Промес. Фото ФК «Спартак»
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Нападающий амстердамского «Аякса» Квинси Промес в среду, 24 февраля, прилетел в Москву для подписания контракта со «Спартаком».

Компенсация за трансфер 29-летнего полузащитника обойдется в 8,5 миллиона евро. Сумма может быть увеличена до 11 миллионов за счет различных бонусов.

«Привет. Я дома», — сказал голландец на русском языке после прилета.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе столичного клуба он стал чемпионом России и обладателем национального Суперкубка страны, а также победил в споре лучших бомбардиров премьер-лиги сезона-2017/18.

Всего Промес провел за «Спартак» 135 матчей, забил 66 голов и сделал 33 результативные передачи. В 2017 году его признали лучшим футболистом года в России.

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