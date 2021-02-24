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«Слезы наворачиваются». Жена Карпина прокомментировала уход Еременко из «Ростова»

18:35
Роман Еременко. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Пост про Романа Еременко. Фото Instagram
Роман Еременко. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья в Instagram прокомментировала уход из команды полузащитника Романа Еременко.

Она сказала, что даже не смогла посмотреть прощальное видео про футболиста.

«Я сама не смотрела, не могу. Слезы наворачиваются... и ком в горле. Удачи тебе, талантище», — написала Дарья.

Пост про Романа Еременко. Фото Instagram
Пост про Романа Еременко. Фото Instagram

33-летний Еременко выступал за «Ростов» с января 2019 года и провел в клубе 47 матчей, отметившись 10 голами и 5 результативными передачами.

Напомним, в 2016 году футболист получил двухлетнюю дисквалификацию за положительный результат допинг-теста на кокаин.

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