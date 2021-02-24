«Слезы наворачиваются». Жена Карпина прокомментировала уход Еременко из «Ростова»
18:35
Жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья в Instagram прокомментировала уход из команды полузащитника Романа Еременко.
Она сказала, что даже не смогла посмотреть прощальное видео про футболиста.
«Я сама не смотрела, не могу. Слезы наворачиваются... и ком в горле. Удачи тебе, талантище», — написала Дарья.
Пост про Романа Еременко. Фото Instagram
33-летний Еременко выступал за «Ростов» с января 2019 года и провел в клубе 47 матчей, отметившись 10 голами и 5 результативными передачами.
Напомним, в 2016 году футболист получил двухлетнюю дисквалификацию за положительный результат допинг-теста на кокаин.
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