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Экс-полузащитник «Ростова» Гацкан рассказал, чем хавбек «Краснодара» Черников напоминает ему себя

Руслан Минаев
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Бывший капитан «Ростова» Александр Гацкан поделился мнением о полузащитнике «Краснодара» Александре Черникове.

38-летний экс-игрок сборной Молдавии считает, что своей игрой Черников напоминает ему себя.

«Наверное, что-то схожее между нами есть. Он такой же неуступчивый, жесткий, получает желтые и красные карточки. Я немного повыше буду, чем Саша, но в целом, да, общее что-то есть.

Думаю, если он будет усердно работать на тренировках, то он не только до моего уровня дорастет, но и переплюнет меня. Все будет зависеть от него. Главное, чтобы он правильно анализировал свою игру. Не хорошо, когда из-за тебя команда остается в меньшинстве. Жестко играть нужно, но подходить к этому стоит с более холодной головой», — цитирует Гацкана «РБ Спорт».

Черников получил красную карточку за отмашку в борьбе с хавбеком Виктором Мозесом во 2-м туре РПЛ против «Спартака» (1:4).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-gatskan-dumayu-chto-chernikov-ne-tol-ko-dorastet-do-moego-urovnya-no-i-pereplyunet/
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