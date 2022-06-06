Федун: «Даже я не помню такого антуража, какой был на стадионе в день финала Кубка»

Леонид Федун отметил антураж на стадионе в день финала Кубка

Владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил важность победы в Кубке России в год 100-летнего юбилея клуб.

«В 2003 году, когда я пришел и стал акционером «Спартака», у меня еще не было контрольного пакета, мы выиграли Кубок. И, естественно, спустя 19 лет очень хотелось снова подержать его в руках.

У меня теперь, как говорят, есть «большой шлем». Есть чемпионство, Суперкубок и Кубок. То есть все, что можно было взять от чемпионата, я взял.

Важность победы в год юбилея? Даже я не помню такого антуража, какой был на стадионе в день финала. И когда весь стадион пел...

И я пел. Я знаю слова этой песни. Выучил, я же болельщик «Спартака» (улыбается).

Когда МакSим демонстрировала свои босые ноги, это было круто», — заявил Федун на клубном YouTube-канале.

«Спартак» завоевал Кубок России в четвертый раз в истории, ранее красно-белые становились обладателями трофея в 1994, 1998 и 2003 годах. Также столичный клуб 10 раз становился победителем Кубка СССР.