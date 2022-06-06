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Федун: «Даже я не помню такого антуража, какой был на стадионе в день финала Кубка»

Леонид Федун отметил антураж на стадионе в день финала Кубка
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Леонид Федун с игроками &amp;quot;Спартака&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил важность победы в Кубке России в год 100-летнего юбилея клуб.

«В 2003 году, когда я пришел и стал акционером «Спартака», у меня еще не было контрольного пакета, мы выиграли Кубок. И, естественно, спустя 19 лет очень хотелось снова подержать его в руках.

У меня теперь, как говорят, есть «большой шлем». Есть чемпионство, Суперкубок и Кубок. То есть все, что можно было взять от чемпионата, я взял.

Важность победы в год юбилея? Даже я не помню такого антуража, какой был на стадионе в день финала. И когда весь стадион пел...

И я пел. Я знаю слова этой песни. Выучил, я же болельщик «Спартака» (улыбается).

Когда МакSим демонстрировала свои босые ноги, это было круто», — заявил Федун на клубном YouTube-канале.

«Спартак» завоевал Кубок России в четвертый раз в истории, ранее красно-белые становились обладателями трофея в 1994, 1998 и 2003 годах. Также столичный клуб 10 раз становился победителем Кубка СССР.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vmhtlLSDr4o
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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2
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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