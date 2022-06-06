В «Химках» рассказали о ситуации с генеральным директором: «До конца июня будет принято решение»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков ответил на вопрос «СЭ» о ситуации с должностью генерального директора в клубе.

«Мы думаем, пока определенности нет. У команды есть тренер, врачи. У них все есть. Они не скованы нашим решением. Есть исполняющий обязанности директора, который брал подписи. Весь финансовый процесс построен. Совет учредителей думает. До конца июня будет принято решение», — сказал Терюшков «СЭ».

Генеральным директором «Химок» с декабря 2021 года был Владимир Габулов. 5 мая 38-летний функционер покинул клуб по собственному желанию.