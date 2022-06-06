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В «Химках» рассказали о ситуации с генеральным директором: «До конца июня будет принято решение»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков ответил на вопрос «СЭ» о ситуации с должностью генерального директора в клубе.

«Мы думаем, пока определенности нет. У команды есть тренер, врачи. У них все есть. Они не скованы нашим решением. Есть исполняющий обязанности директора, который брал подписи. Весь финансовый процесс построен. Совет учредителей думает. До конца июня будет принято решение», — сказал Терюшков «СЭ».

Генеральным директором «Химок» с декабря 2021 года был Владимир Габулов. 5 мая 38-летний функционер покинул клуб по собственному желанию.

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ФК Химки
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
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6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
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Краснодар – Ахмат
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21.05 17:00
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