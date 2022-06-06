Федун: «Кубок — это титул, который навсегда останется с нами. И никто уже не вспомнит про 10-е место»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о настрое на следующий сезон.

«Если вы помните легенду про Сизифа, который тащил камень в гору, но тот скатывался вниз... Как только прозвучал финальный свисток по итогам финала Кубка, то все сбросилось — начался новый сезон. И в этом сезоне никого не волнуют твои прежние достижения. Надо тащить этот камень вверх снова.

Кубок — это титул, который навсегда останется с нами. Который будет в музее. И никто уже не вспомнит про 10-е место в 2022 году», — сказал Федун на клубном YouTube-канале.

По итогам сезона «Спартак» занял десятое место в Тинькофф Российской премьер-лиге, а также завоевал БЕТСИТИ Кубок России.