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Сегодня, 09:50

Федотов подтвердил, что хотел пригласить Терехова и Макарчука из «Сочи» в ЦСКА

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Защитник «Сочи» Сергей Терехов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью «СЭ» рассказал об интересе армейцев к защитникам «Сочи» Сергею Терехову и Артему Макарчуку.

— Вообще насколько плотно вы задействованы в селекции ЦСКА, если сравнивать с временами «Оренбурга» и «Сочи»?

— По крайней мере наш штаб дает добро на приобретение того или иного футболиста. Мы очень тщательно анализируем то, что нам дают селекционная служба и аналитический отдел. Пытаемся выбрать того, кто нам реально необходим.

— Вы инициировали появление кого-то из игроков, кто пришел в ЦСКА в этом сезоне?

— Нет. Есть селекционный отдел, который нам дает варианты по необходимым позициям, и мы уже выбираем из них.

— Правда ли, что хотели привести пару игроков из «Сочи», в частности Сергея Терехова и Артема Макарчука, но последовал жесткий бан от Ротенберга на эти действия?

— Не очень хорошо осведомлен насчет бана. Мы понимали, что игроки на контрактах, и дело дальше не пошло. Безусловно, зная футболистов и учитывая то, что ЦСКА летом потерял много игроков, желание пригласить их в команду у меня было.

Федотов тренировал «Сочи» до лета прошлого года, когда он возглавил ЦСКА. В сезоне-2022/23 армейцы финишировали на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» занял десятое место по итогам сезона.

Полностью интервью Владимира Федотова читайте на сайте «СЭ».

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Артем Макарчук
Сергей Терехов
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