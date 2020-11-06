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Федотов поделился ожиданиями от матча против «Уфы»

18:57
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

«Ожидаем очень серьезное противостояние, — сказал Федотов в эфире «Матч Премьер». — Не надо заблуждаться, не надо смотреть на место. Квалифицированная команда, которая будет доказывать. Нам же надо доказывать свой уровень.

Никогда не отказываемся от игры первым номером. Будем смотреть. Весь матч сложно на одном дыхании проводить".

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