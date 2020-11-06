Федотов поделился ожиданиями от матча против «Уфы»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».
«Ожидаем очень серьезное противостояние, — сказал Федотов в эфире «Матч Премьер». — Не надо заблуждаться, не надо смотреть на место. Квалифицированная команда, которая будет доказывать. Нам же надо доказывать свой уровень.
Никогда не отказываемся от игры первым номером. Будем смотреть. Весь матч сложно на одном дыхании проводить".
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.