Федотов ответил на критику «Сочи» по поводу судейства в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в интервью «СЭ» отметил, что не стоит реагировать на критику, связанную с судейством, по итогам матча 10-го тура чемпионата России против «Ростова» (4:2).

— Один из самых популярных комментариев в интернете под новостями и статьями о вашей победе над «Ростовом» (4:2) звучит примерно так: «Арбитры тащат за уши фарм-клуб «Зенита» — «Сочи»...

— Зачем на это реагировать? Какие судейские решения сейчас обсуждают? Где «Сочи» тянули за уши? В чем претензии-то? Объясните.

— Во-первых, в соотношении предупреждений — 8:1 в пользу гостей.

— Ну так надо внимательно посмотреть матч и, мне кажется, все станет ясно. На мой взгляд, все карточки обоснованы. Не увидел каких-то непонятных решений рефери. Если помните, Козлов прямой ногой попал в Заболотного. Этот эпизод же смотрели по ВАР на предмет прямой красной! А через пять минут защитник «Ростова» совершил прямой захват руками Юсупова, который от него уходил. Считаю, судья имел основания показать Козлову второй «горчичник». Но он этого не сделал. То есть, по идее, удаление могло случиться и раньше.

— А фол Нобоа на Норманне не тянул на красную?

— Нарушение Криса... Да, он сыграл сзади, скажем так. Но там не было прямых ног — хавбек пытался сыграть в мяч через ноги. И опять почему-то говорят о том, что «Сочи» виноват в агрессии Норманна, которую тот проявил в отношении Нобоа, догнал его, толкал, что-то еще сделал... В чем здесь претензия? Кого тянут за уши? Мне, правда, смешно это слышать! (Виталий Айрапетов)

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