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Сегодня, 21:46

Федотов — о Медине: «Мы были вместе целый сезон. Думаю, это был хороший этап»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, что думает о реакции хавбека «Спартака» Хесуса Медины на забитый гол в матче 11-го тура РПЛ — 2:2.

— Готовясь к игре, разбирали пропущенные «Спартаком» голы в Самаре? Игроки красно-белых уходили налево, оставляя свой правый фланг, откуда дважды забил Горшков. Сегодня оттуда же дважды забил Гайич.

— Думаю, из правой зоны у нас тоже было достаточно атак. Когда готовишься, анализируешь, то, конечно, отмечаешь какие-то вещи. Главное — реализовать это в игре. Сегодня у нас получилось.

— Оцените поступок Медины, который не стал особо праздновать гол.

— Хесус подошел и тепло поприветствовал всю нашу скамейку. Мы были вместе целый сезон. Думаю, это был хороший этап. Наверное, мы что-то сделали для прогресса наших игроков, а это — ответная реакция на взаимоотношения внутри коллектива.

— Назад не просился?

— Он играл весь матч до финального свистка...

— Медина — единственный игрок, который забил на одном стадионе в одни и те же ворота. Если ЦСКА не продаст Гайича, то выиграет следующее дерби!

— Согласен с вами.

«Спартак» набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с таким же количеством баллов находится восьмой строчке.

В следующем туре РПЛ красно-синие 21 октября сыграют на выезде с «Рубином», а красно-белые 22 октября примут «Пари НН».

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Федотов оценил прогресс Гайича: «Он появляется в тех эпизодах, где и должен быть»

Медина объяснил, почему отпраздновал гол в ворота ЦСКА
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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29 тур
30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 0 : 2
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 1 : 0
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 2
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 0
8.10 16:30
Динамо – Факел
 0 : 0
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 2 : 2
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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