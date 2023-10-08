Федотов — о Медине: «Мы были вместе целый сезон. Думаю, это был хороший этап»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, что думает о реакции хавбека «Спартака» Хесуса Медины на забитый гол в матче 11-го тура РПЛ — 2:2.

— Готовясь к игре, разбирали пропущенные «Спартаком» голы в Самаре? Игроки красно-белых уходили налево, оставляя свой правый фланг, откуда дважды забил Горшков. Сегодня оттуда же дважды забил Гайич.

— Думаю, из правой зоны у нас тоже было достаточно атак. Когда готовишься, анализируешь, то, конечно, отмечаешь какие-то вещи. Главное — реализовать это в игре. Сегодня у нас получилось.

— Оцените поступок Медины, который не стал особо праздновать гол.

— Хесус подошел и тепло поприветствовал всю нашу скамейку. Мы были вместе целый сезон. Думаю, это был хороший этап. Наверное, мы что-то сделали для прогресса наших игроков, а это — ответная реакция на взаимоотношения внутри коллектива.

— Назад не просился?

— Он играл весь матч до финального свистка...

— Медина — единственный игрок, который забил на одном стадионе в одни и те же ворота. Если ЦСКА не продаст Гайича, то выиграет следующее дерби!

— Согласен с вами.

«Спартак» набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с таким же количеством баллов находится восьмой строчке.

В следующем туре РПЛ красно-синие 21 октября сыграют на выезде с «Рубином», а красно-белые 22 октября примут «Пари НН».