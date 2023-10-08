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Сегодня, 21:41

Федотов оценил прогресс Гайича: «Он появляется в тех эпизодах, где и должен быть»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал игру полузащитника команды Милана Гайича в матче 11-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

Футболист оформил дубль в этой встрече. Он отличился на 31-й и 60-й минутах игры.

— Гайич прибавил в завершении. С чем вы связываете его прогресс в атакующих действиях?

— Он восстановился после травмы. Сперва был без должной подготовки, но теперь набрал кондиции. Он появляется в тех эпизодах, где и должен быть. Наши латерали находят себя понемногу. Оба участвуют в завершении. Мы хотим видеть от них именно это.

— То, что команда прижалась к воротам в концовке — это установка?

— Навал был, но все было спокойно. Когда соперник насыщает штрафную большим количеством игроков, бывает тревожно. Но все было под контролем. За исключением момента, когда мы пропустили...

— В обороне играет Мухин, а не Набабкин — это для большего креатива в атаке?

— Мы говорили, что защитники тоже участвуют в атакующих действиях. Это делает Макс. Думаю, с набором формы ребята будут больше участвовать в атаке.

ЦСКА с 17 очками находится на восьмой строчке в таблице РПЛ. 21 октября армейцы сыграют на выезде с «Рубином».

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Милан Гайич
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 0 : 2
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 1 : 0
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 2
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 0
8.10 16:30
Динамо – Факел
 0 : 0
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 2 : 2
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 0 : 1
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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