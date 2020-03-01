Федотов назвал нелепым поражение от «Арсенала»
21:25
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после поражения от «Арсенала» (1:2) в матче 20-го Тинькофф — чемпионата России подвел итоги встречи. Игра прошла в Сочи на стадионе «Фишт».
— Да, я бы сказал, нелепое поражение, — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер». — В начале матча не разобрались в простой ситуации — не доиграли в обороне правильно, пропустили гол. Создавали моменты, 100-процентные, их было предостаточно. Второй тайм получился вообще неплохим. Если не реализовывать такие моменты, как после первого гола... Допустили нелепость, даже нельзя назвать ошибкой, естественно, нас за это наказали.
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