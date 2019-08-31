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Федотов эмоционально поздравил игроков «Оренбурга» с первой победой

15:12
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов эмоционально поздравил игроков с победой в матче 8-го тура российской премьер-лиги с «Уфой» (2:1).

— Первый шаг сделан, поэтому всех поздравляю с победой. Всем здоровья и хорошего, активного отдыха. Сами знаете, что надо будет потрудиться, чтобы приехать и сразу включиться в работу. Всех с победой! — заявил Федотов.

Победа над «Уфой» позволила «Оренбургу» временно покинуть зону прямого вылета. На данный момент команда с 5 очками занимает 14 место в таблице РПЛ.

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