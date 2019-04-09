Федор Смолов перешел на сторону юмора и нашел жену

Футболист Федор Смолов стал участником импровизационного шоу СТС "Слава богу, ты пришел!", где попал в неожиданные обстоятельства, приготовленные для него ведущими Сергеем Светлаковым и Александром Незлобиным.

В новом выпуске, который зрители увидят в эту пятницу в 23:00 на СТС, нападающего "Локомотива" ожидали "семейные разборки": сначала ему пришлось отбиваться от недовольной жены и любовницы, а потом участвовать в соревнованиях "Мама, папа, я – спортивная семья".

"Ты круто справился с задачей, будто часто попадаешь в такие ситуации", – смеялся Светлаков. На съемках шоумен признавался, что болеет за "Локомотив" и рад видеть любимого футболиста на свободе. А со сцены Смолов ушел с необычным презентом– пластмассовой рукой. "Всегда восхищался твоими татуировками и понял, что тебе нужна третья рука для новых", – шутил Светлаков.

Для спортсмена участие в импровизационном шоу стало первым актерским опытом. "Несмотря на то, что на матчах присутствует большое количество людей, здесь я переживал больше", – признавался футболист.

Также вскоре в новых выпусках программы появится баскетболист Андрей Кириленко, который на сцене шоу перевоплотится в нечистого на руку риэлтора и окажется в популярном реалити-шоу про отношения.

"Слава богу, ты пришел!" – вечернее шоу СТС, в каждом выпуске которого три приглашенные звезды участвуют в разных импровизациях и одной общей, при этом не зная, в какой роли предстанут перед зрителями. Среди участников проекта – Иван Ургант, Татьяна Навка, Максим Галкин, Елена Летучая, Алла Михеева, Вадим Галыгин, Михаил Шац, Анна Старшенбаум и многие другие российские звезды кино, театра и спорта. (Пресс-служба СТС)