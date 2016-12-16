13:50 16 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Федор Смолов: "Готов рассматривать предложения из Италии, Германии, Испании и Англии"

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26 ноября 2015 года. Краснодар. "Краснодар" - "Боруссия" - 1:0. В борьбе Лукаш ПИЩЕК и Федор СМОЛОВ.Смолов vs Обамеянг. Какие шансы у лучшего русского форварда?

Форвард "Краснодара" Федор Смолов признался, что готов рассмотреть предложения из Италии, Германии, Англии и Испании. Напомним, что 26-летний российский футболист имеет опыт выступлений за пределами России, так как в сезоне-2010/11 на правах аренды выступал за "Фейеноорд".

- На самом деле, есть четыре топ-чемпионата, из которых я готов рассматривать предложения, - цитирует "Независимая спортивная газета" Смолова. - Италия, Германия, Испания и Англия.

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http://www.aksport.ru/index.php?news=off&year=16&paper=on&num=49&script=sc3

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Chrome

Будет смешно, есть приглашение поступить от "ПСЖ" или "Монако" :)

17:08 16 декабря

Iz_naroda

Поиграет Федя за границей, поймёт, что там пахать надо, и вернётся назад.

16:52 16 декабря

craped

А ПСЖ?

16:29 16 декабря

футбол_2018

А нужен ли ты там кому нибудь после ЧЕ 2016?????

14:31 16 декабря

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