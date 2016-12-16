Федор Смолов: "Готов рассматривать предложения из Италии, Германии, Испании и Англии"

Форвард "Краснодара" Федор Смолов признался, что готов рассмотреть предложения из Италии, Германии, Англии и Испании. Напомним, что 26-летний российский футболист имеет опыт выступлений за пределами России, так как в сезоне-2010/11 на правах аренды выступал за "Фейеноорд".

- На самом деле, есть четыре топ-чемпионата, из которых я готов рассматривать предложения, - цитирует "Независимая спортивная газета" Смолова. - Италия, Германия, Испания и Англия.