В минском «Динамо» назвали усилением аренду Мелешина у «Спартака»

Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход нападающего «Спартака» Павла Мелешина на правах годичной аренды в белорусский клуб.

«Очень рады, что нам удалось взять в аренду Павла. Для нас важно, что Мелешин переходит к нам из амбициозного клуба. У «Спартака» и «Динамо» Минск схожий менталитет. Наш клуб будет пытаться защитить звание чемпиона Белоруссии, также мы будет принимать участие в квалификации Лиги чемпионов. Мы видим в лице Мелешина усиление», — сказал Скрипченко «СЭ».

Скрипченко также объяснил, почему клуб решил подписать Мелешина.

«Обратил внимание на Мелешина весной, когда он приезжал на сборы в Белоруссию в составе молодежной сборной России. Мне понравилась связка Павла с Даниилом Зориным, который помог нам стать чемпионом. Я за ним [Мелешиным] наблюдал и понимал, что он впишется в нашу команду. Рады, что все получилось», — добавил Скрипченко.

19-летний форвард является воспитанником «Спартака». Он дебютировал за команду в матче против «Крыльев Советов» (1:0) в FONBET Кубке России в 2022 году, забив победный гол красно-белых.

В текущем сезоне в активе Мелешина один гол в восьми матчах во всех турнирах. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.