Федчук в ближайшее время перейдет в «Тамбов»

Бывший нападающий «Авангарда» Артем Федчук в ближайшие дни станет игроком «Тамбова». 25-летний россиянин в декабре расторг контракт с курским клубом по соглашению сторон и стал свободным агентом.

— В ближайшие пару дней мы подпишем контракт с Федчуком на два с половиной года, — сказал спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в интервью «СЭ». — Надеемся, что Артем быстро найдет общий язык с Мелкадзе и Обуховым, с которыми он имеет общее спартаковское прошлое. (Константин Алексеев)

В текущем сезоне Федчук провел 17 матчей за «Авангард» в Олимп-ФНЛ, в которых отметился 4 голами.

«Тамбов» занимает 11-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 21 очко.