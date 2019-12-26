Федчук в ближайшее время перейдет в «Тамбов»
18:41
Бывший нападающий «Авангарда» Артем Федчук в ближайшие дни станет игроком «Тамбова». 25-летний россиянин в декабре расторг контракт с курским клубом по соглашению сторон и стал свободным агентом.
— В ближайшие пару дней мы подпишем контракт с Федчуком на два с половиной года, — сказал спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в интервью «СЭ». — Надеемся, что Артем быстро найдет общий язык с Мелкадзе и Обуховым, с которыми он имеет общее спартаковское прошлое. (Константин Алексеев)
В текущем сезоне Федчук провел 17 матчей за «Авангард» в Олимп-ФНЛ, в которых отметился 4 голами.
«Тамбов» занимает 11-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 21 очко.
Опрос
проголосовало: 8852Все опросы
«Динамо» и «Спартак»: кто будет выше в итоговой таблице РПЛ-2019/20?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...