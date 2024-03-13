Файзуллаев — о том, почему не играет в старте ЦСКА: «Вопрос к Федотову»

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, что не знает, по какой причине не попадает в стартовый состав команды.

«Объяснил ли Федотов, почему не выхожу в старте? Нет», — цитирует Файзуллаева Sport24.

Также он ответил на вопрос, может ли это быть связано с его участием в Кубке Азии.

«Не знаю. Вопрос к тренеру», — добавил футболист.

При этом, по словам самого полузащитника, он чувствует, что физически готов играть в старте.

20-летний футболист перешел в ЦСКА летом прошлого года. В текущем сезоне он провел 21 матч за армейцев во всех турнирах, отметившись 2 голами и 9 результативными передачами. Контракт узбека с московской командой рассчитан до лета 2026 года.