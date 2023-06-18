Смородская: «Авантюрно включать «Локомотив» в число прямых конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила шансы железнодорожников выиграть чемпионат России в сезоне-2023/24.

«Главного конкурента у «Зенита» в следующем сезоне я не вижу. Если говорить реально. Конечно, можно называть разные клубы, которые помимо петербуржцев выигрывали чемпионат в последние годы — ЦСКА, «Спартак», но это все несерьезно. Не видно, за счет эти клубы способны прервать победное шествие «Зенита». У Семака все под контролем. «Локомотив»? Авантюрно включать железнодорожников в число прямых конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство, хотя концовка этого сезона у них получилось впечатляющая», — цитирует Смородскую Metaratings.ru.

По итогам прошедшего сезона РПЛ «Локомотив» занял 8-е место в турнирной таблице. Чемпионом России стал «Зенит». ЦСКА завоевал серебряные медали, «Спартак» — бронзовые. Новый сезон РПЛ стартует 23 июля 2023 года.