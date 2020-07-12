Фарфан попал в заявку «Локомотива» на матч с «Уфой». Он не играл больше года
15:34
Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан возобновил тренировки. Перуанец попал в заявку на матч 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».
Фарфан пропустил больше года из-за травмы. Свой последний матч за «Локомотив» он провел 4 мая 2019 года — тогда команда проиграла тульскому «Арсеналу» со счетом 0:2.
После той игры Фарфан провел еще несколько матчей за сборную Перу. Последний из них — 22 июня 2019 года, в нем форвард получил серьезную травму колена.
Напомним, что некоторое время назад Фарфан переболел коронавирусом.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи
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