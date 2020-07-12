Фарфан попал в заявку «Локомотива» на матч с «Уфой». Он не играл больше года

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан возобновил тренировки. Перуанец попал в заявку на матч 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

Фарфан пропустил больше года из-за травмы. Свой последний матч за «Локомотив» он провел 4 мая 2019 года — тогда команда проиграла тульскому «Арсеналу» со счетом 0:2.

После той игры Фарфан провел еще несколько матчей за сборную Перу. Последний из них — 22 июня 2019 года, в нем форвард получил серьезную травму колена.

Напомним, что некоторое время назад Фарфан переболел коронавирусом.