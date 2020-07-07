Главный тренер АЕК Массимо Каррера рассказал, может ли он вернуться в «Спартак». Под его руководством команда стала чемпионом России в сезоне-2016/17 и обладателем Суперкубка страны-2017.

— Это фантазии, — цитирует итальянского специалиста Gazzetta.gr. — Я сосредоточен на предстоящих матчах. У меня есть контракт на следующий год, я уважаю его. У меня есть другие проблемы, касающиеся следующих встреч.Никто из российской команды не связывался о мной.