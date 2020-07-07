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«Фантазии». Массимо Каррера — о возвращении в «Спартак»

7 июля 2020, 23:03
Массимо Каррера. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Массимо Каррера. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер АЕК Массимо Каррера рассказал, может ли он вернуться в «Спартак». Под его руководством команда стала чемпионом России в сезоне-2016/17 и обладателем Суперкубка страны-2017.

— Это фантазии, — цитирует итальянского специалиста Gazzetta.gr. — Я сосредоточен на предстоящих матчах. У меня есть контракт на следующий год, я уважаю его. У меня есть другие проблемы, касающиеся следующих встреч.Никто из российской команды не связывался о мной.

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