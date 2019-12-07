Фанаты «Уфы» присоединятся к акции и покинут матч с «Ахматом» на 30-й минуте

Фанаты «Уфы» в сообществе «ВКонтакте» сообщили, что покинут матч 19-го тура РПЛ против «Ахмата» на 30-й минуте.

— Мы очень обеспокоены данными происшествиями и в знак фанатской солидарности решили покинуть сектор на 30-й минуте сегодняшнего матча в Грозном! Пока мы едины — мы непобедимы! Фанат не преступник, — говорится в заявлении.

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