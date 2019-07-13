Фанаты "Уфы" подверглись нападению в Екатеринбурге

Фанаты "Уфы", приехавшие в Екатеринбург на матч 1-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:3), подверглись нападению со стороны местных хулиганов, информирует prosportstory.ru.

До начала встречи 16 гостей, среди которых были девушки, прогуливались возле стадиона и неожиданно были атакованы группой лиц численностью до 50 человек.

Уфимцы сумели дать отпор, затем забежали в ближайшее кафе и там забаррикадировались. Однако одному из них успели разбить голову. По прибытии полиции нападавшие разбежались, поэтому задержали только 4 болельщиков из Башкортостана.