Фанаты "Уфы" подверглись нападению в Екатеринбурге

Фанаты "Уфы", приехавшие в Екатеринбург на матч 1-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:3), подверглись нападению со стороны местных хулиганов, информирует prosportstory.ru.
До начала встречи 16 гостей, среди которых были девушки, прогуливались возле стадиона и неожиданно были атакованы группой лиц численностью до 50 человек.
Уфимцы сумели дать отпор, затем забежали в ближайшее кафе и там забаррикадировались. Однако одному из них успели разбить голову. По прибытии полиции нападавшие разбежались, поэтому задержали только 4 болельщиков из Башкортостана.
Дополнительная информация
https://www.prosportstory.ru/post/%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%83%D1%84%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5