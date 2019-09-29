Фанаты «Спартака» снова вспоминают Карреру. Команда Кононова проигрывает «Оренбургу»
18:29
Болельщики «Спартака» во время матча 11-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (1:2) снова использовали оскорбительные кричалки в адрес главного тренера красно-белых Олега Кононова. Также они вспоминали экс-тренера «Спартака» Массимо Карреру.
— A tutti! Avanti, Массимо Каррера! Иди на ***, Кононов Олег, — раздавалось с трибун, когда «Спартак» проигрывал на своем поле «Оренбургу».
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи
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