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Фанаты «Спартака» снова вспоминают Карреру. Команда Кононова проигрывает «Оренбургу»

18:29
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Болельщики «Спартака» во время матча 11-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (1:2) снова использовали оскорбительные кричалки в адрес главного тренера красно-белых Олега Кононова. Также они вспоминали экс-тренера «Спартака» Массимо Карреру.

— A tutti! Avanti, Массимо Каррера! Иди на ***, Кононов Олег, — раздавалось с трибун, когда «Спартак» проигрывал на своем поле «Оренбургу».

Спартак — Оренбург

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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