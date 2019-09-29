Фанаты «Спартака» снова вспоминают Карреру. Команда Кононова проигрывает «Оренбургу»

Болельщики «Спартака» во время матча 11-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (1:2) снова использовали оскорбительные кричалки в адрес главного тренера красно-белых Олега Кононова. Также они вспоминали экс-тренера «Спартака» Массимо Карреру.

— A tutti! Avanti, Массимо Каррера! Иди на ***, Кононов Олег, — раздавалось с трибун, когда «Спартак» проигрывал на своем поле «Оренбургу».