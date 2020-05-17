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Фанаты «Локомотива» нарисовали граффити в поддержку Семину возле «РЖД Арены»

11:18
Болельщики «Локомотива». Фото Александр Федоров, "СЭ"
Болельщики «Локомотива». Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Болельщики «Локомотива» поддержали Юрия Семина после того, как было объявлено об уходе 73-летнего специалиста из московской команды.

Недалеко от «РЖД Арены» — домашнего стадиона железнодорожников, появилось граффити с надписью «Только Семин». Фотография граффити была опубликована в Instagram-аккаунте организации фанатов «Локомотива» United South.

14 мая было объявлено, что Юрий Семин покинет «Локомотив» по окончании срока действия его контракта с клубом, 31 мая. Его место займет 40-летний сербский специалист Марко Николич, который приступит к обязанностям с 1 июня.

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