Фанаты «Локомотива» нарисовали граффити в поддержку Семину возле «РЖД Арены»

Болельщики «Локомотива» поддержали Юрия Семина после того, как было объявлено об уходе 73-летнего специалиста из московской команды.

Недалеко от «РЖД Арены» — домашнего стадиона железнодорожников, появилось граффити с надписью «Только Семин». Фотография граффити была опубликована в Instagram-аккаунте организации фанатов «Локомотива» United South.

14 мая было объявлено, что Юрий Семин покинет «Локомотив» по окончании срока действия его контракта с клубом, 31 мая. Его место займет 40-летний сербский специалист Марко Николич, который приступит к обязанностям с 1 июня.