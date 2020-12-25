Фанаты «Локо» устроили салют в честь ухода Кикнадзе и Мещерякова

Фанаты «Локомотива» устроили празднование в честь ухода генерального директора клуба Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова.

Болельщики развернули баннер с ироничным вопросом: «Мы здесь ни на что не влияем?», а также устроили салют.

Об отставке Кикнадзе и Мещерякова было объявлено накануне. Председателем совета директоров назван заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Александр Плутник, а гендиректором — бывший президент профсоюза футболистов и тренеров Владимир Леонченко.