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Фанаты «Локо» устроили салют в честь ухода Кикнадзе и Мещерякова

Фанаты «Локомотива» празднуют уход Василия Кикнадзе и Анатолия Мещерякова. Фото United South
Фанаты «Локомотива» празднуют уход Василия Кикнадзе и Анатолия Мещерякова. Фото United South
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Фанаты «Локомотива» устроили празднование в честь ухода генерального директора клуба Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова.

Болельщики развернули баннер с ироничным вопросом: «Мы здесь ни на что не влияем?», а также устроили салют.

Об отставке Кикнадзе и Мещерякова было объявлено накануне. Председателем совета директоров назван заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Александр Плутник, а гендиректором — бывший президент профсоюза футболистов и тренеров Владимир Леонченко.

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