Фанаты «Локо» устроили салют в честь ухода Кикнадзе и Мещерякова
Фанаты «Локомотива» устроили празднование в честь ухода генерального директора клуба Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова.
Болельщики развернули баннер с ироничным вопросом: «Мы здесь ни на что не влияем?», а также устроили салют.
? Празднование ухода #kickнадземещерякoff pic.twitter.com/VLGhzW0fPf— Фанаты «Локомотива» (@unitedsouth) December 24, 2020
Об отставке Кикнадзе и Мещерякова было объявлено накануне. Председателем совета директоров назван заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Александр Плутник, а гендиректором — бывший президент профсоюза футболистов и тренеров Владимир Леонченко.
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