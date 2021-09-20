Фанаты ЦСКА вывесили баннер и скандируют неприличные кричалки о Зареме Салиховой
Болельщики ЦСКА во время матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» вывесили баннер в адрес Заремы Салиховой, супруги владельца красно-белых Леонида Федуна.
На баннере изображена сама Салихова, подпись гласит: «Она все видит». Баннер сделан по аналогии с теми, которые вывешивают фанаты «Спартака», упоминая основателя клуба, Николая Старостина.
Также болельщики армейцев скандируют оскорбительные кричалки в адрес Салиховой, в частности: «Вы рабы у (девушки легкого поведения) Федуна».
В первом тайме матча ЦСКА — «Спартак» футболисты не смогли открыть счет — 0:0.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю