Фанаты "Анжи" поддержали Кокорина во время матча с "Зенитом"

Болельщики "Анжи" поддержали форварда "Зенита" Александра Кокорина во время матча 23-го тура премьер-лиги против сине-бело-голубых (0:5). Соответствующее видео в своем Инстаграме опубликовал полузащитник минского "Динамо" Алан Чочиев.
- Саня Кокорин! - скандировали фанаты "Анжи" на стадионе "Газпром Арена".
Напомним, Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.