Фанаты "Анжи" поддержали Кокорина во время матча с "Зенитом"

Братский народ всегда рядом и поддержит в трудную минуту💪🏽 спасибо братья из Дагестана!🦅 #зенитанжиподдержкакокорина @kokorin9❤️

Публикация от Молись и Иди Вперед... (@chochiev.9) 14 Апр 2019 в 7:39 PDT