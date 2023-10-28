«Факел» дома в большинстве обыграл «Спартак» в матче РПЛ

«Факел» на домашнем поле победил «Спартак» в матче 13-го тура чемпионата России — 2:0.

Счет в игре на 71-й минуте открыл нападающий хозяев Евгений Марков, который реализовал пенальти. 11-метровый был назначен после того, как защитник красно-белых Срджан Бабич, пытаясь выбить мяч у Маркова, попал ему ногой по голове. Бабич за фол получил вторую желтую карточку и оставил «Спартак» в меньшинстве.

На 84-й минуте форвард «Факела» Максим Максимов удвоил перимущество команды.

«Факел» набрал 15 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» находится на четвертой строчке (20 очков).

В следующем туре воронежцы 4 ноября на выезде сыграют с «Ахматом», а красно-белые 5 ноября встретятся с «Локомотивом».