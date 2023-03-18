В субботу, 18 марта состоится матч 20-го тура РПЛ между «Факелом» и «Сочи».

Встреча пройдет на Центральном стадионе профсоюзов и начнется в 16.30 по московскому времени.

«Факел» после 19 туров занимает 14-е место в турнирной таблице с 14 очками, «Сочи» идет на девятой строчке с 28 очками.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на канале «Матч Премьер».