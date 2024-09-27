«Факел» — «Рубин»: стартовые составы команд

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«Факел» и «Рубин» объявили стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ. Встреча начнется в 19.00 мск.

«Факел»: Беленов, Божин, Калинин, Дзиов, Альшин, Якимов, Щетинин, Брахими, Ивлев, Марков, Каштанов.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Вуячич, Тесленко, Грицаенко, Рожков, Иву, Ходжа, Зотов, Чуни, Даку.