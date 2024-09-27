«Оренбург» — «Пари НН»: хозяева сократили отставание в счете

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич забил первый гол своей команды в матче 10-го тура РПЛ с «Пари НН» — 1:2.

Ранее забитыми голами отметились футболисты нижегородской команды Валерий Царукян и Огнен Ожегович.