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25 сентября, 20:53

Дебютный гол Вады принес «Рубину» победу над «Факелом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Факел» — «Рубин».
Фото ФК «Факел»

«Рубин» в гостях обыграл «Факел» в матче 9-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 85-й минуте забил новичок казанцев Валентин Вада. 27-летний аргентинец вышел на замену за 2 минуты до гола. Этот забитый мяч стал для него дебютным за «Рубин».

«Рубин» с 9 очками поднялся из зоны вылета и вышел на 12-е место в РПЛ. «Факел» с 5 баллами продолжает замыкать турнирную таблицу.

В следующем туре команда Рашида Рахимова дома примет «Краснодар». Игра пройдет 30 сентября. «Факел» на день позже на своем поле сыграет с «Сочи».

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
25 сент, 19:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
0:1
Рубин

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Факел (Воронеж)
21
39
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«Факел» — «Рубин»: дебютный гол Вады вывел гостей вперед

РПЛ: «Зенит» проиграл «Локомотиву» и другие матчи 9-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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