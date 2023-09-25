Дебютный гол Вады принес «Рубину» победу над «Факелом»

«Рубин» в гостях обыграл «Факел» в матче 9-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 85-й минуте забил новичок казанцев Валентин Вада. 27-летний аргентинец вышел на замену за 2 минуты до гола. Этот забитый мяч стал для него дебютным за «Рубин».

«Рубин» с 9 очками поднялся из зоны вылета и вышел на 12-е место в РПЛ. «Факел» с 5 баллами продолжает замыкать турнирную таблицу.

В следующем туре команда Рашида Рахимова дома примет «Краснодар». Игра пройдет 30 сентября. «Факел» на день позже на своем поле сыграет с «Сочи».