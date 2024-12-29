«Факел» проведет акцию «Дари тепло»

ФК «Факел» и благотворительная организации «Общие дети» проведут в Воронеже социальную акцию «Дари тепло».

С 10 января можно будет сдать вещи, которые пригодятся нуждающимся. Необходимы продукты питания длительного хранения, бытовая химия, средства личной гигиены, одеяла, канцтовары, игрушки, новые вещи, нательное и нижнее белье, колготки, носки, любая новая обувь.

Принести что-то из перечисленного можно на социальный склад организации «Общие дети». Собранное отправят в детские дома, а также кризисным семьям.

Первые 136 участников инициативы «Дари тепло» получат уникальные шарфы, которые «Факел» подготовили специально к акции — они не появятся в продаже, сообщает Telegram-канал воронежского клуба.

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