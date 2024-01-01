«Факел» поздравил Ташуева с 65-летием

«Факел» поздравил главного тренера Сергея Ташуева с днем рождения.

Сегодня, 1 января, специалист отмечает 65-летие.

«Желаем крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов у руля нашей команды!» — сказано в сообщении воронежцев.

Ташуев возглавил «Факел» в сентябре 2023 года. После 18 туров РПЛ воронежский клуб набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице.