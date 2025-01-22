«Факел» подписал контракт с Габараевым

«Факел» заключил долгосрочный контракт с 27-летним российским защитником Альбертом Габараевым.

В течение двух последних лет футболист играл за «Тобол», где стал обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана. За это время он сыграл в 68 официальных матчах, включая игры Лиги Европы и Лиги Конференций.

До этого спортсмен выступал за «Родину», «Волгарь», армянские клубы «Ноа» и «Уэст Армения», а также белорусскую «Городею».