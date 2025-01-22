«Балтика» арендовала Чернова у «Ростова»
Защитник «Ростова» Евгений Чернов арендован «Балтикой», сообщается на официальном сайте клуба.
Арендное соглашение с 32-летним россиянином рассчитано до конца года и не включает пункт о выкупе игрока.
В текущем сезоне Чернов провел 9 матчей за «Ростов» и отметился результативной передачей.
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|18
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|4
|3
|36-14
|37
|
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|18
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|5
|3
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|35
|
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|11
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|
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|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
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|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
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|16-33
|8
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
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|
|
Мирлинд Даку
Рубин
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|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
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|1
|1
|
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Данила Прохин
Оренбург
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|1
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Фернандо Костанца
Крылья Советов
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|1
|3
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