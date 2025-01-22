«Балтика» арендовала Чернова у «Ростова»

Защитник «Ростова» Евгений Чернов арендован «Балтикой», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 32-летним россиянином рассчитано до конца года и не включает пункт о выкупе игрока.

В текущем сезоне Чернов провел 9 матчей за «Ростов» и отметился результативной передачей.