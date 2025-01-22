Новичок ЦСКА не может взять номер Облякова. Это запрещено регламентом

По данным некоторых российских СМИ, ЦСКА якобы предложил своему потенциальному новичку Лоррану взять 10-й игровой номер после перехода в московский клуб, и это один из факторов, влияющих на решение 18-летнего полузащитника.

На самом деле так поступить невозможно — это запрещено регламентом чемпионата России. Под 10-м номером за красно-синих в турнире выступает Иван Обляков. И в этом сезоне другой футболист армейцев не имеет права сыграть под тем же номером.

Вот что говорится в пункте 9.5.1 регламента: «Использование одновременно одного и того же персонального номера разными футболистами в одном и том же клубе в ходе чемпионата не допускается. Также не допускается смена номера футболистом в одном и том же клубе в ходе чемпионата».