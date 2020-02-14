«Факел» победил «Урал» на Кубке ФНЛ
21:14
«Факел» победил «Урал» в первом туре Олимп Кубка ФНЛ. Команда из Воронежа одержала победу со счетом 2:1.
Россия. Кубок ФНЛ
Группа B
«Факел» — «Урал» — 2:1 (2:0)
Голы: Григорьев, 13 (1:0). Дмитриев, 29 (2:0). Григорьев, 66 — в свои ворота (2:1).
Судья: Фролов (Москва).
14 февраля. Пафос. Стадион «Куклия».
«Химки» — «Родина» — 2:1 (1:0)
Голы: Барков, 15 (1:0). Апозян, 73 (1:1). Бачинский, 86 (2:1).
Судья: Опейкина (Челябинск).
14 февраля. Пафос. Стадион «Куклия».
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