«Факел» победил «Урал» на Кубке ФНЛ

«Факел» победил «Урал» в первом туре Олимп Кубка ФНЛ. Команда из Воронежа одержала победу со счетом 2:1.

Россия. Кубок ФНЛ

Группа B

«Факел» — «Урал» — 2:1 (2:0)

Голы: Григорьев, 13 (1:0). Дмитриев, 29 (2:0). Григорьев, 66 — в свои ворота (2:1).

Судья: Фролов (Москва).

14 февраля. Пафос. Стадион «Куклия».

«Химки» — «Родина» — 2:1 (1:0)

Голы: Барков, 15 (1:0). Апозян, 73 (1:1). Бачинский, 86 (2:1).

Судья: Опейкина (Челябинск).

14 февраля. Пафос. Стадион «Куклия».