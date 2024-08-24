«Зенит» — «Спартак»: ничья после первого тайма

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«Зенит» и «Спартак» не сумели открыть счет в первом тайме матча 6-го тура РПЛ — 0:0.

Гости сделали замену на 39-й минуте. Вместо Кристофера Мартинса Перейры, у которого была желтая карточка, на поле появился Роман Зобнин.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».