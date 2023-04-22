«Факел» — «Оренбург»: гости открыли счет в матче

Полузащитник «Оренбурга» Александр Эктов забил на 24-й минуте матча с «Факелом» в 24-м туре РПЛ — 1:0.

Брайан Мансилья не реализовал пенальти, пробив низом в штангу, затем набежавший Эктов нанес точный удар под перекладину.