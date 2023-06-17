Нападающий Марков продлил контракт с «Факелом»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в комментарии для «СЭ» заявил о продлении контракта с нападающим Евгением Марковым.

«Евгений Марков продлил контракт с «Факелом». Какой срок нового соглашения? Этот момент комментировать не будем», — сказал Котов «СЭ».

Марков перешел в «Факел» из тульского «Арсенала» зимой 2023 года. 28-летний россиянин провел 11 матчей за воронежскую команду, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Предыдущий контракт футболиста с клубом действовал до конца июня 2023 года.