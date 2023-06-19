Широков поделился мнением о Дзюбе

Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился мнением о форварде «Локомотива» Артеме Дзюбе.

«У него есть уровень, ниже которого Артем не опускается. Вопрос в уровне футболистов, которые ему противостоят. Те качества, которые у него есть, позволяют играть в РПЛ здорово. Стал ли он лучшим игроком лиги весной? Глушенков выглядел здорово. В «Зените» ребята не хуже. Обляков и Чалов были хороши. Чем хорош Глушенков? Техника, скорость. Просто он пока, возможно, немного свои возможности переоценивает, а стабильности пока не хватает. Нос пока высоко задирает, но пока не хватает стабильности. А так игрок очень интересный», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года на правах свободного агента. Форвард забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 13 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

25 мая 34-летний футболист подписал новый контракт с московским клубом до конца июня 2024 года с опцией продления еще на год.