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Сегодня, 17:58

Широков поделился мнением о Дзюбе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился мнением о форварде «Локомотива» Артеме Дзюбе.

«У него есть уровень, ниже которого Артем не опускается. Вопрос в уровне футболистов, которые ему противостоят. Те качества, которые у него есть, позволяют играть в РПЛ здорово. Стал ли он лучшим игроком лиги весной? Глушенков выглядел здорово. В «Зените» ребята не хуже. Обляков и Чалов были хороши. Чем хорош Глушенков? Техника, скорость. Просто он пока, возможно, немного свои возможности переоценивает, а стабильности пока не хватает. Нос пока высоко задирает, но пока не хватает стабильности. А так игрок очень интересный», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года на правах свободного агента. Форвард забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 13 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

25 мая 34-летний футболист подписал новый контракт с московским клубом до конца июня 2024 года с опцией продления еще на год.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shirokov-u-dzyuby-est-uroven-nizhe-kotorogo-on-ne-opuskaetsya/
Артем Дзюба
Роман Широков
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
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 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
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 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
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 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
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 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
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 Факел 30 6 12 12 36-48 30
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 Химки 30 4 6 20 25-67 18
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