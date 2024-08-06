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Овчинников: «У РФС было тесное взаимодействие с Федерацией футбола Франции, сейчас сотрудничество приостановлено»

Алина Савинова
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Начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал о сотрудничестве с Федерацией футбола Франции.

«Было тесное взаимодействие с Федерацией футбола Франции, поскольку какие-то моменты у нас схожие, наши страны большие по территории. Мы проанализировали, взяли некоторые моменты и адаптировали к нашим условиям все самое лучшее. В официальном режиме сотрудничество приостановлено. По причинам, которые, наверное, не нужно лишний раз объяснять. Хотя у нас был подписан договор о сотрудничестве и французские коллеги на начальном этапе во многом нам помогли», — цитирует Овчинникова Metaratings.ru.

В декабре 2021 года РФС и Федерация футбола Франции заключили меморандум о сотрудничестве в областях технического развития, подготовки тренерских кадров и инструкторов. Соглашение действовало до 2024-го.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
РФС
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
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 Факел 3 0 1 2 1-5 1
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 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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