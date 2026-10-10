«Факел» — «Локомотив»: Погостнов забил четвертый гол гостей

Защитник «Локомотива» Егор Погостнов забил четвертый гол команды в гостевом матче 10-го тура с «Факелом» — 4:0.

22-летний россиянин замкнул навес полузащитника Сергея Пиняева с левого фланга.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игры «Факел» — «Локомотив».