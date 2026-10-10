В махачкалинском «Динамо» объяснили поражение от «Оренбурга»: «Головой мы, наверное, все еще на сборах»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» поражение от «Оренбурга» (0:4) в матче 10-го тура РПЛ.

«Хотелось бы поздравить «Оренбург» с очень хорошей и качественной игрой. Мы уступили по делу. Причина? Мы, наверное, все еще головой находимся на сборах. Но, думаю, тренерский штаб и ребята сделают выводы. Лучше один раз проиграть крупно и сразу сделать выводы, понять, что мы что-то делаем не так», — сказал Газизов «СЭ».

«Оренбург» с 12 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Махачкалинское «Динамо» (12 очков) находится на восьмом месте.

В 11-м туре РПЛ 17 октября бело-голубые сыграют с «Акроном» в Махачкале, а «Оренбург» встретится с «Родиной» в Москве 19 октября.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

10 октября, 13:00. Газовик (Оренбург)

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