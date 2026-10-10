Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
В махачкалинском Динамо объяснили поражение от Оренбурга в 10 туре РПЛ

В махачкалинском «Динамо» объяснили поражение от «Оренбурга»: «Головой мы, наверное, все еще на сборах»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» поражение от «Оренбурга» (0:4) в матче 10-го тура РПЛ.

«Хотелось бы поздравить «Оренбург» с очень хорошей и качественной игрой. Мы уступили по делу. Причина? Мы, наверное, все еще головой находимся на сборах. Но, думаю, тренерский штаб и ребята сделают выводы. Лучше один раз проиграть крупно и сразу сделать выводы, понять, что мы что-то делаем не так», — сказал Газизов «СЭ».

«Оренбург» с 12 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Махачкалинское «Динамо» (12 очков) находится на восьмом месте.

В 11-м туре РПЛ 17 октября бело-голубые сыграют с «Акроном» в Махачкале, а «Оренбург» встретится с «Родиной» в Москве 19 октября.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
10 октября, 13:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
4:0
Динамо Мх

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Оренбург
Шамиль Газизов
Читайте также
«Речь о сплетнях, но они существуют». Фанаты Синнера возмущены слухами об измене и новой девушке Янника
У команды — баркозависимость, а Карседо останется надолго при одном условии. Главные заявления гендира «Спартака» Некрасова перед рестартом РПЛ
Некрасов: «Мы точно не будем зависимы ни от одного агента или агентской группы»
Популярное видео
«СКА-Хабаровск» — КАМАЗ: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — КАМАЗ: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Челябинск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Челябинск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Испания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Испания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Англия — Чехия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Англия — Чехия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 10-й тур: «Краснодар» — «Зенит», «Крылья» — «Спартак» и все матчи
«Факел» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча РПЛ
«Факел» — «Локомотив»: Комличенко сделал дубль
«Факел» — «Локомотив»: Погостнов забил четвертый гол гостей
«Крылья Советов» — «Спартак»: прямая трансляция матча РПЛ
«Крылья Советов» — «Спартак»: Литвинов, Барко и Угальде сыграют с первых минут
«Факел» — «Локомотив»: Монтес сделал счет разгромным
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Крылья Советов» — «Спартак»: прямая трансляция матча РПЛ

«Факел» — «Локомотив»: Погостнов забил четвертый гол гостей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
10
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
11
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
12
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
13
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости