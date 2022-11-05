«Факел» — «Краснодар»: Ионов увеличил преимущество гостей

Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов забил гол в матче 16-го тура чемпионата России против «Факела».

Игрок увеличил преимущество «быков» на 62-й минуте — 3:1.

Этот мяч стал для Ионова третьим в текущем розыгрыше РПЛ.